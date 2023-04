Número de mortos por tornado no sul e no Meio-Oeste dos EUA sobe para 32

02/04/2023 | 20:34



Moradores de uma grande região dos Estados Unidos corriam neste domingo, 2, para avaliar os estragos de uma violenta tempestade, que gerou dezenas de tornados no sul e no Meio-Oeste do país, que já deixaram ao menos 32 mortos, conforme as mais recentes atualizações. O presidente norte-americano, Joe Biden, disse que o estrago total ainda era avaliado, mas lamentou as mortes, em comunicado.

Mais cedo, Biden declarou amplas áreas atingidas como zonas de grande desastre, liberando recursos federais e financeiros para a ajuda à recuperação.

A governadora do Arkansas, Sarah Sanders, onde ao menos cinco pessoas haviam morrido, decretou estado de emergência e ativou o uso da Guarda Nacional.

Foram reportadas mortes também no Alabama e no Mississippi. Fonte: Associated Press.