Fluminense condena morte de torcedor tricolor após confusão na saída do Maracanã

02/04/2023 | 17:45



O Fluminense lamentou a morte do torcedor tricolor Thiago Leonel Fernandes da Motta, baleado na noite de sábado, 1, em confusão após a primeira partida da final do Campeonato Carioca. Em nota divulgada na tarde deste domingo, 2, o clube se solidarizou com o ocorrido e afirmou torcer pela recuperação de Bruno Tonini Moura, outro torcedor que também foi baleado e se recupera na UTI.

Os disparos foram feitos por um inspetor de Polícia Penal após uma discussão na rua Isidro de Figueiredo. Segundo o g1, o autor dos disparos foi identificado como Marcelo de Lima. De acordo com o ge, a discussão se iniciou no bar e, após o atirador ser atingido por uma garrafa, ele revidou com tiros que acertaram Motta e Moura. O atirador foi detido pela polícia. A rua Isidro de Figueiredo é conhecida por ser um ponto de concentração de torcedores do Fluminense e fica próxima aos portões do setor Sul do Maracanã.

"O Fluminense Football Club lamenta profundamente a morte de Thiago Leonel Fernandes da Motta e torce pela recuperação de Bruno Tonini Moura, ambos tricolores, vítimas de agressão em um bar próximo ao Maracanã, após o jogo de sábado", afirma a nota do clube carioca. "Esperamos que os fatos sejam apurados com rigor e o responsável, punido. Toda a nossa solidariedade aos familiares e amigos das vítimas."

Thiago Leonel Fernandes da Motta tinha 40 anos e era cinegrafista e um dos fundadores do projeto solidário "Samba Pra Roda". Já Bruno Tonini Moura foi socorrido no local, levado até um hospital particular, passou por cirurgia e agora se encontra internado na UTI.