Joaquim Lopes vai às lágrimas com declaração de esposa em programa de TV

02/04/2023 | 16:30



Durante participação no programa É de Casa no sábado, o ator Joaquim Lopes não conteve as lágrimas ao ver uma surpresa da esposa, a cantora Marcella Fogaça, com as filhas Sophia e Pietra, que completaram 2 anos.

"A gente te ama mais do que tudo, temos muito orgulho de você. Você é um pai maravilhoso, o meu melhor amigo, o meu melhor amor. A gente te ama mais do que tudo", disse Marcella, em declaração ao marido. Uma das filhas acompanhou a mãe repetindo o que ela dizia.

Emocionado, ele também retribuiu a declaração. "Essas meninas foram muito aguardadas, elas são muito guerreiras, muito fortes. E essa mulher é a luz da minha vida, me fez ser o homem que eu sou hoje, me inspira a ser melhor a cada dia. Te amo."

O ator também caiu em uma pegadinha de 1º de abril, que é considerado o Dia da Mentira. Antes do momento de emoção com o depoimento da esposa com as filhas, Fogaça disse que a família iria aumentar. "Eu juro que caí. Mas olha, é uma boa ideia, hein, dona Marcella", brincou o ator.