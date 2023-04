Whindersson Nunes admite que já fez testamento e preocupa fãs

02/04/2023 | 16:11



Durante participação no podcast Ciência Sem Fim, Whindersson Nunes confessou que já fez o seu testamento e definiu que deixará parte de sua fortuna, ainda sem valor estimado, para pesquisa científicas no Brasil, como incentivo à evolução.

- O Whindersson é um dos poucos artistas que eu conheço que está no testamento dele deixar parte do que ele tem para a ciência, comentou Giraldo, sócio do ator.

O comediante complementou:

- É como a gente fala de tipo, como a gente fala pra criança, de você abrir a mente da criança. Isso funciona tanto, imagina quem consegue assistir esse podcast agora e quem tem dinheiro.

Apesar da nobre causa, os fãs do youtuber ficaram preocupados, já que o influenciador sempre relata na web que sofre de depressão e já até teria pensado em suicídio.

Recentemente, Whindersson teria ainda escrito no Twitter que ligou no CVV (Centro de Valorização da Vida), local que presta atendimento telefônico 24 horas para pessoas que pensam na morte