Newcastle derrota Manchester United e sobe para o 3º lugar do Campeonato Inglês

02/04/2023 | 16:05



O Newcastle levou a melhor no duelo direto com o Manchester United e venceu por 2 a 0 neste domingo, no St. James Park, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês. Com isso, assumiu a terceira colocação, com 50 pontos, atrás apenas de Arsenal (72) e Manchester City (64).

A derrota só confirma o momento ruim do Manchester na competição. É o terceiro tropeço consecutivo do time, que ficou em quarto, com os mesmos 50 pontos. Em quinto, o Tottenham tem 49.

O Manchester United fez um primeiro tempo irreconhecível. O técnico Erik ten Hag apostou em um ataque rápido, com o brasileiro Antony entre os pontas, mas viu a tática ser facilmente convidado por um Newcastle agressivo e que deu muito trabalho ao goleiro De Gea. Aos 16 minutos, o espanhol fez uma excelente defesa no arremate de Saint-Maximin.

O time visitante não conseguiu dar nenhuma finalização no gol, mas as melhores chances foram dos pés do brasileiro. Em uma delas, jogou por cima do goleiro Pope. Quem sofreu mesmo foi De Gea. Quando não foi acionado, viu tentativas passarem muito perto do gol.

O volume do Newcastle, no entanto, não foi suficiente para tirar o zero do placar no primeiro tempo. A equipe mandante foi inaugurar o marcador apenas aos 19 minutos, quando Antony já não estava mais em campo. Bruno Guimarães recebeu na direita e cruzou para Wilock escorar para o fundo das redes.

O Manchester United tentou responder e até mesmo pressionar o rival, mas o Newcastle continuou dominando. O segundo só não saiu por causa de De Gea. Aos 30 minutos, após cobrança de escanteio, Joelinton cabeceou e viu o goleiro dar um leve desvio, o suficiente para jogar a bola no travessão. No rebote, Schar completou, mas Martial salvou em cima da linha.

O United sucumbiu à boa partida do Newcastle. Aos 42 minutos, Trippier cobrou falta na cabeça de Callum Wilson, que fez 2 a 0. E só não teve o terceiro, pois Schär jogou a última oportunidade do time mandante por cima do gol de De Gea.

Ainda neste domingo, o West Ham derrotou o Southampton por 1 a 0, no estádio Olímpico de Londres, e ganhou quatro posições, indo para o 14º lugar, com 27 pontos. O adversário continua na lanterna, com 23.