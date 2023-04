Policial civil morre ao ser arrastado por veículo após briga de trânsito em Santo André

Da Redação



02/04/2023 | 15:09



Um policial civil de 37 anos morreu durante a madrugada deste domingo (2) após ser atropelado e arrastado por um motorista na avenida Industrial, no Centro de Santo André. O crime aconteceu depois de uma briga de trânsito.

De acordo com as informações da SSP (Secretaria de Segurança Pública), a vítima teria abordado um veículo com duas pessoas pela avenida e chegou a se identificar como policial. O motorista, no entanto, não obedeceu a ordem de parada e acelerou o carro em direção ao oficial, que ao cair ainda chegou a fazer um disparo contra o condutor. O tiro atingiu a cabeça do motorista, que mesmo ferido ainda arrastou o policial por alguns metros até bater o veículo em um poste.

O policial morreu no local e o motorista foi socorrido ao Hospital Municipal de Santo André, onde segue internado e está sob escolta. A ocorrência foi registrada como homicídio na Central de Polícia Judiciária da cidade.