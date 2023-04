Choro de Cezar, multiverso e conversas sobre o jogo marcam a madrugada de festa do 'BBB'

02/04/2023 | 14:51



Na noite de sábado, 1º de abril e durante a madrugada do domingo, 2, os participantes do programa BBB 23 puderam participar de uma festa repleta de hambúrguer e batata frita. Além disso, tiveram acesso a recursos tecnológicos do multiverso para se divertirem a noite toda. No entanto, houve choro e conversas sobre o jogo, a fim de especular a próxima formação de Paredão.

Nos primeiros momentos da festa da comilança, Cezar não se conteve e caiu no choro em conversa com Fred Nicácio sobre se sentir "deslocado" na casa. Para o enfermeiro, ele não "se encaixa nunca" e não sente abertura para se aproximar de participantes.

"É como se eu não me encaixasse nunca. Eu penso que o problema sou eu. Sou eu o problema, mais ninguém. As pessoas não conseguem gostar de mim como eu sou aqui. E eu não sinto essa abertura, liberdade", pontuou o baiano. Cezar também foi conversar com Aline Wirley sobre suas impressões.

Uma ativação tecnológica colocou os brothers para encararem o multiverso por meio de óculos de realidade virtual. Neste espaço, Cezar e Ricardo aproveitaram para trocar farpas de maneira humorada.

"Você fala muito, parceiro", brincou o biomédico. "Quem fala demais é você", afirma Cezar. "Pipoqueiro", completou Ricardo.

E a briga da madrugada de sábado entre os dois foi assunto na festa também. Bruna conversou com Ricardo sobre a relação com o enfermeiro e disse que os dois "se bicam muito". O biomédico fez considerações sobre a possibilidade de parar na berlinda deste domingo. "Se eu for pro Paredão, não é culpa dele, é culpa minha por ter confiado nele, por falado coisas que eu não devia ter falado."

As participantes do quarto deserto aproveitaram a festa para pensar em uma formação do Paredão. Bruna falou, sem citar nomes, sobre seu desafeto na casa e possivelmente motivo de voto. Além disso, a atriz falou que devem colocar a sister no Paredão. Larissa, por sua vez, afirmou não querer ir com Domitila à berlinda.