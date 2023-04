Esposa de Bruce Willis, diagnosticado com demência, resgata momentos do ator com filha de 11 anos de idade

02/04/2023 | 13:10



Feliz aniversário, Mabel! A filha mais velha de Emma Heming com Bruce Willis completou no último sábado, dia 1°, 11 anos de idade. E claro que a mamãe coruja não podia deixar de celebrar a data, né?

Na madrugada deste domingo, dia 2, a modelo de 44 anos de idade compartilhou com os seguidores um emocionante vídeo da filha curtindo alguns momentos ao lado do pai.

O registro começa com fotos fofíssimas do casal comemorando os primeiros aniversários de Mabel. Mas o que emocionou os fãs foram as fotos de Bruce com a filha, se divertindo com a pequena ao longo dos anos.

Feliz aniversário, Mabel Ray! Sua energia é infecciosa. Você consegue iluminar um cômodo apenas com o seu sorriso e cordialidade. A forma como você ama e se importa com sua família e amigos é lindo de presenciar, legendou Emma no Instagram.

Vale lembrar que Bruce Willis se aposentou das telonas em 2022, após ser diagnosticado com afasia, um transtorno que afeta a comunicação do ator. Já em 2023, a estrela de Duro de Matar recebeu um novo diagnóstico de demência frontotemporal.