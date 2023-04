Bruna Marquezine usa top de quase três mil reais em evento de Thiaguinho

02/04/2023 | 12:11



No último sábado, dia 1°, rolou o evento Tardezinha no Rio de Janeiro e o cantor Thiaguinho conseguiu reunir uma longa lista de celebridades para curtir ao seu lado.

Bruna Marquezine, por exemplo, elegeu um top super diferentão com ilusão de ótica com as cores e atraiu todos os olhares para si. A peça, da marca Y/Project em parceria com a grife Jean Paul Gaultier, imita o torso de uma mulher nua e é avaliado em dois mil e 700 reais. A atriz combinou tudo com um calça jeans de cintura baixa e tênis branco.

Thiaguinho subiu ao palco e agitou o público com uma seleção incrível de suas músicas que compõe o projeto Tardezinha. O cantor ainda recebeu ao seu lado no palco Mumuzinho.

E teve até o momento icônico protagonizado por Fernanda Souza e Carol Peixinho. A ex-esposa do cantor e a atual namorada curtiram o show abraçadinhas e cantando a pleno pulmões. Maturidade que fala, né?