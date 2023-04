Lexa preocupa fãs após ir parar no hospital e entrega diagnóstico

02/04/2023 | 12:11



Lexa preocupou os fãs após ir parar no hospital por conta de um mal estar repentino. A cantora começou sentindo fortes dores na garganta e também no ouvido, conforme relatou nas redes sociais no último sábado, dia 1º.

E fechei a semana como? Hoje no hospital com muita dor de ouvido e garganta. Estou com o ouvido extremamente inflamado, aí vocês já sabem né, dor!, comentou depois de compartilhar imagens no pronto-socorro.

A musa do funk estava aproveitando a cidade de Amsterdam, na Holanda, com a amiga Anitta, que viajou para comemorar o aniversário de 30 anos de idade. Sobre o caso, ela ainda acrescentou:

Que maré... Oremos! Pelo menos a viagem foi maravilhosa. Já estou melhor e medicada. Vou olhar pelo lado positivo... Não foi na viagem né, foi aqui no Brasil.

Desde que o marido, MC Guimê foi expulso do BBB23 por importunação sexual, a artista está nos holofotes e vem compartilhando momentos de altos e baixos, principalmente devido às especulações de que seu casamento com o músico teria chegado ao fim.