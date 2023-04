Grávida pela segunda vez, Rihanna aparece em vídeo raro com o primogênito: Não quer que mamãe vá treinar

02/04/2023 | 12:10



Se a intenção de Rihanna era fazer o termômetro da fofura explodir... ela conseguiu! Discreta com a vida pessoa, a cantora quase nunca publica fotos e vídeos do primeiro filho, que ainda não teve o nome revelado. Contudo, RiRi fez a alegria dos fãs ao compartilhar um momento registro raro ao lado do pequeno.

Grávida pela segunda vez, a artista apareceu no vídeo com a criança em seu colo. Ao ver que estava sendo gravado, o baby fenty dá uma risadinha e faz graça.

Além do filho, Rihanna também mostrou a barriga de gestação com o segundo bebê no forninho e deu para perceber que ela estava com roupas de ginástica da própria marca, Savage x Fenty. Marqueteira, hein.

Olha quem não quer que a mamãe vá treinar, escreveu na legenda.

A criança é fruto de seu relacionamento com o rapper A$AP Rocky.