Bianca Andrade anuncia que vai pausar carreira na internet para fazer cirurgia

02/04/2023 | 12:11



A Boca Rosa está de férias? No último sábado, dia 1, Bianca Andrade surpreendeu os fãs ao avisar que vai pausar a carreira na internet. Isso porque ela tem uma cirurgia marcada por conta da amigdalite de repetição.

Em vídeo, ela contou que vai se afastar das redes sociais por um mês:

- Pela primeira vez na vida, depois de 12 anos, trabalhando nessa internet irei tirar um mês de férias. O motivo principal é a minha cirurgia de retirada de amídala. Sonho com essa cirurgia, que, para quem não sabe, eu tenho amidalite por repetição, que ataca minha nefrite (inflamação no rim) e me causa uma série de problemas de saúde. Inclusive me deixou internada recentemente.

E continuou:

- Mas essa pausa será importantíssima e pra que eu não trabalhe realmente, pra que eu realmente descanse, eu tomei uma decisão. Eu vou tirar todas as redes sociais do meu celular. Sim, gente, um mês offline. Mas como uma influencer vai ficar um mês sem redes sociais? Requer coragem, e é claro, planejamento também. E esse ano eu me prometi que eu ia respeitar mais o tempo do meu corpo. Respeitar mais o tempo da minha mente, minha saúde mental. Trabalhar é importantíssimo. Engajamento é super importante para o meu negócio. Os números são super importantes, mas o meu grande desafio é justamente não me sentir refém deles e me permitir descansar de verdade.

- E calma! Esse mês eu deixei vários conteúdos prontos para vocês e o meu time vai tomar conta de tudo, tá? Enquanto vocês maratonam esses conteúdos eu vou focar em mim, no meu gudugo, na minha família. Eu estou curiosa para descobrir qual Bianca eu vou encontrar.