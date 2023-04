MP tenta colocar fim à briga de ‘batateiros’

Heitor Mazzoco



02/04/2023 | 11:30



O Ministério Público de São Bernardo tenta colocar um ponto final na briguinha entre o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), e o ministro do Trabalho, Luiz Marinho (PT). Isso porque o petista se referiu ao tucano como “senhor Rodoanel” nas redes sociais ao comentar uma reportagem deste Diário. Marinho questionou ainda: “Por que será que Orlando Morando tentou impedir a investigação das obras do Rodonael?”. Bastou a provocação petista para Morando entrar com queixa-crime contra o desafeto. A juíza Sandra Regina Nostre Marques afirmou na decisão que Marinho não cometeu dolo. “Tanto o querelante como o querelado são adversários políticos e neste contexto os embates muitas vezes se tornam acirrados”, disse a magistrada em 31 de janeiro deste ano. No entanto, Morando entrou com recurso em sentido estrito.



De novo?

Em parecer da última semana, o promotor Marcelo Sanchez Lorenzo pediu que o recurso do tucano não seja acatado. “Conforme já ressaltado na manifestação de fls.118/121, o querelado e o querelante são adversários políticos e disputaram as eleições para prefeito nesta cidade, no final do ano de 2020. Desta forma, como figuras públicas, interpreta-se que a manifestação que causou indignação ao recorrente ocorreu no âmbito de embate político. Assim, constata-se que a postagem se deu no contexto do exercício da liberdade de expressão”, disse em trecho da manifestação. A queixa-crime foi protocolada em 2020 e, até o momento, a briguinha de desafetos tira o importante tempo de promotor, juíza e demais servidores que poderiam dedicar tempo aos processos mais importantes.



Febre maculosa

A presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Rosa Weber, negou recurso extraordinário com agravo do Município de Santo André, que deverá pagar R$ 50 mil (com atualização monetária) para a mãe de um jovem morto por erro médico em 2016. De acordo com o recurso junto ao Supremo, a mãe peregrinou com o filho por cinco UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e não conseguiu diagnóstico correto. Sem saber que se tratava de febre maculosa, o jovem de 20 anos morreu dias depois.



Cumpra-se

Não é novidade que as “letras miúdas” da maioria dos contratos bancários passam a perna em todos nós. Mas as linhas abusivas dos documentos, se identificadas, podem render dor de cabeça para os bancos – merecidamente. A 5ª Câmara de Direito Público do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) manteve multa de R$ 616,4 mil aplicada pelo Procon contra o banco Santander, de Barueri, Região Metropolitana de São Paulo, por cláusulas abusivas em contratos de financiamento. O banco considera a multa muito alta (Era só não abusar nos juros...).



Tarda, mas não falha

A Central de Conciliação de São Paulo homologou um acordo de R$ 28,3 milhões em um processo sobre pagamento de complementação de aposentadoria de 35 trabalhadores da extinta Rede Ferroviária Federal S/A. Detalhe: a ação começou a tramitar em 1977 na Justiça do Trabalho e, em 1986, foi encaminhada para a Justiça Federal. Outra curiosidade: tanto tempo se passou que os herdeiros foram habilitados e receberão precatórios.



Lotérica com dívidas

A 24ª Vara Cível Federal da Capital condenou uma agência lotérica ao pagamento de quase R$ 260 mil por não prestar contas à Caixa Econômica Federal. A decisão é do juiz federal Paulo Cezar Duran. Segundo o magistrado, a dívida decorre do descumprimento contratual de exploração de serviços lotéricos. “A lotérica tem o dever de prestação de contas financeira, mediante crédito dos lançamentos em relação à Caixa.”



‘Partida’ marcada

O apresentador de TV José Ferreira Neto, ex-jogador de futebol, foi processado pelo ex-técnico da Seleção Tite por ter xingando o então comandante da amarelinha na vergonhosa eliminação na Copa do Catar. A Justiça marcou audiência preliminar para 25 de setembro próximo.



Heitor Mazzoco é editor de setecidades do Diário do Grande ABC.