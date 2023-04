Fernanda Souza e Carol Peixinho dão show de maturidade ao curtirem apresentação de Thiaguinho bem abraçadinhas

02/04/2023 | 11:10



Dá para ser amiga da atual do seu ex? Fernanda Souza mostrou que sim! A atriz, que é ex-esposa de Thiaguinho, marcou presença na Tardezinha, evento do cantor, que aconteceu no último sábado, dia 1, e surpreendeu a todos ao curtir o show bem abraçadinha com a atual namorada do ex-marido, Carol Peixinho.

A apresentação foi transmitida pelo Multishow, sendo assim, quando a música Melhor Eu Ir começou a tocar, as câmeras flagraram as duas se divertindo à beça e cantando a pleno pulmões.

Diretamente do palco, Thiaguinho não conteve a alegria ao ver a amizade entre Fernanda e Carol.

- Que encontro! Viva o nosso amor, disse.

O evento Tardezinha acontece desde 2015 e sempre reúne diversos famosos. Neste ano, Bruna Marquezine, Juliette, José Loreto, Pocah, Taís Araújo bateram o ponto.