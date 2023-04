Oito migrantes morrem tentando entrar nos EUA

02/04/2023 | 08:00



A polícia encontrou neste sábado, dia 1º, mais dois corpos em um pântano no Canadá, elevando a oito o número de migrantes que morreram quando tentavam cruzar para os EUA. Segundo as autoridades, as vítimas - entre elas duas crianças - foram descobertas perto de um barco virado, pertencente a um homem desaparecido natural da comunidade Akwesasne Mohawk. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.