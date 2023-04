Artesanato é opção para aumento de renda na crise

Nilton Valentim



02/04/2023 | 06:05



Além de ser uma manifestação artística, o artesanato também é importante fonte renda para muitas pessoas. O segmento representa cerca de 3% do PIB nacional, com valores de R$ 102 bilhões, além de R$ 20 bilhões em compras de insumos da indústria. segundo dados do Sicab (Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro). E para os jovens que desejam entrar nesta área, a Braskem oferece 60 vagas no Ateliê Criativo, curso que os ensina a gerar renda por meio da reciclagem do plástico.



O curso gratuito será oferecido nos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia e Rio Grande do Sul, onde a companhia está presente. As inscrições podem ser feitas até o dia 9 de abril online, pelo link. Em São Paulo serão selecionados 60 participantes com idades a partir de 16 anos, de baixa renda, preferencialmente do Grande ABC e da Zona Leste da Capital, no entorno da unidade industrial da petroquímica.



O projeto Ateliê Criativo, utiliza como base a iniciativa Precious Plastic, do engenheiro e designer holandês Dave Hakkens, que combinou o uso de máquinas e técnicas para reciclagem do plástico. Este material é utilizado na produção de diversos produtos que consumimos diariamente, entretanto, segundo o Pnuma (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente), apenas 9% dos resíduos de plástico do mundo são reciclados, o restante é descartado em aterros sanitários, lixões e no meio ambiente. “A chegada do Ateliê Criativo reforça o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável local. E é nesse cenário que o projeto poderá capacitar jovens sobre a melhor forma de reciclar e inovar viabilizando a economia circular, evitando que os materiais sejam destinados a aterros sanitários ou, ainda, descartados de forma inadequada no meio ambiente”, afirma Sylvia Tabarin, gerente de Relações Institucionais da Braskem no Sudeste.



O curso conta com carga horária de 192 horas, duração de oito meses, em aulas realizadas duas vezes por semana. Os participantes terão acesso a um laboratório com mobiliário completo em sala totalmente adaptada e equipada com ferramentas elétricas e manuais, computadores, além de máquinas para reciclagem do plástico e a transformação dos insumos em utensílios, ou obras de arte, como trituradora, injetora, impressora 3D, máquina de compressão e fresadora. Após o período das oficinas, os alunos apresentam individualmente um trabalho de conclusão que avaliará seu aprendizado. As aulas serão realizadas na Instituição ESEIS, na Rua Júlio Cesar Moreira, 82 - Jardim Rodolfo Pirani, na Capital.

GOVERNO TEM PLATAFORMA PARA PROFISSIONAIS E OFERECE CARTEIRA

Por meio do Sicab ( Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiros), do Governo Federal, os artistas podem se cadastrar e, inclusive, obter a Carteira Nacional do Artesão, que é a identificação prevista na Lei nº 13.180, de 22 de outubro de 2015, válida em todo o território nacional, além da Carteira Nacional do Mestre Artesão.



A plataforma concentra aproximadamente 190 mil profissionais do segmento que optaram em se cadastrar. Em janeiro de 2022 o sistema recebeu 918 cadastros e, em agosto, 2.019 novos integrantes.



O País tem cerca de 8,5 milhões de artesãos, sendo a maioria constituída de mulheres que vivem diretamente da própria produção, segundo dados do Sebrae. Para obter o documento é preciso ser maior de 16 anos e realizar teste de habilidade, submetendo as peças que produz à avaliação.