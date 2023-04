Governo Orlando aplicou 478 mil multas de trânsito em São Bernardo no ano passado

Artur Rodrigues



02/04/2023 | 06:04



A Prefeitura de São Bernardo aplicou 478 mil multas em 2022,, número superior à soma das outras cidades do Grande ABC (466 mil). Com cerca de uma autuação por minuto, a gestão do prefeito Orlando Morando (PSDB) arrecadou R$ 114.936.858,32 com as infrações por radares eletrônicos.



Em 2021, a Prefeitura teve uma arrecadação de R$ 73.748.228,19 com 368.622 autuações aplicadas. Somados os dois anos. a arrecadação da gestão tucana ultrapassou os R$ 188 milhões, valor superior ao dobro do montante obtido por Santo André, segunda cidade que mais arrecadou com infrações neste período, com R$ 85.180.963,74.



Outro ponto que chama atenção é a quantidade de radares em São Bernardo. São 140, enquanto Santo André, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires têm, somados, 142. No dia 16 de fevereiro, o Diário publicou reportagem sobre as estatísticas das infrações de trânsito em toda a região nos últimos dois anos. São Bernardo, que tem como uma das principais queixas dos moradores a quantidade de radares espalhados pela cidade, se negou a fornecer os dados – São Caetano e Rio Grande da Serra também não informaram. Diante disso, o vereador de São Bernardo Glauco Braido (PSD) entrou com um pedido via Lei de Acesso à Informação e obteve os números dos últimos dois anos.



No documento obtido por Glauco, a Prefeitura informa que o destino dos valores arrecadados com as multas obedecem o artigo 320 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro), que estabelece que a arrecadação com multas deve ser convertida exclusivamente em sinalização, engenharia de tráfego, policiamento, fiscalização e educação do trânsito. “A cidade virou uma grande indústria da multa. A gente não tem que ficar tirando dinheiro do cidadão de São Bernardo. Os radares, na verdade, são feitos para educar e prevenir acidentes, mas aqui eles estão sendo usados para arrecadar”, declarou o parlamentar.



Glauco protocolou projeto de lei na Câmara pedindo para que todos os radares do município tenham a função de lombada eletrônica, com o objetivo de dar mais clareza aos motoristas sobre a presença de fiscalização eletrônica nas ruas e avenidas da cidade. “Se é para educar e evitar acidentes, a gente pode, então, informar aos motoristas onde está o radar. Com essas lombadas eletrônicas, a pessoa vai olhar para frente e ver que precisa reduzir a velocidade. Porque o que acontece hoje é o seguinte: o grande número de veículos na cidade e a poluição visual acabam exigindo atenção do motorista aos radares e isso, muitas vezes, o deixa distraído no trânsito. As lombadas ajudariam muito nessa questão, o que certamente diminuiria o número de infrações e acidentes”, disse.



O projeto foi encaminhado às comissões da Câmara no último dia 24 e ainda não tem prazo para ser votado no plenário do Legislativo.