Palavra do Leitor - 2 de abril de 2023

02/04/2023



Greve em São Bernardo – 1

‘Orlando não negocia e greve dos servidores chega ao quinto dia’ (Política, dia 31). O prefeito Orlando Morando mandou fechar a Chácara Silvestre, em um ato covarde para não ter que receber os trabalhadores municipais de São Bernardo! Que conduta triste, o diálogo é a melhor forma de negociação para todo esse impasse, Sr. prefeito. Um prefeito que não dialoga com os funcionários e munícipes não está apto para exercer este cargo!



Eliane Antunes Borges Garcia - São Bernardo



Greve em São Bernardo – 2

Bando de parasitas dos cofres públicos. Recebem um piso de R$ 4.600, auxílio-alimentação, licença-prêmio, prêmio por tempo de serviço, têm assistência médica, banco de horas, muitos trabalham em duas escola e estão reclamando? Com 7 % de aumento. Queria eu ter 7% de aumento. O salário está ruim, mais ninguém quer largar a teta!



Ricardo Soares Santos - São Bernardo



Greve em São Bernardo – 3

Se não estão contentes com o salário, é só pedir a conta e arrumar algo melhor. Se a Prefeitura abrir concurso, tenho certeza que não faltará gente para preencher as vagas, com o tanto de desempregados passando necessidades.



Marcelo Mello Do Santos - do Facebook



Greve em São Bernardo – 4

Um absurdo o prefeito, vereadores, deputados e que tais terem direito de aumentar o próprio salário todo o ano. E não é pouco o que eles ganham. Os funcionários, eles deixam para depois. Se o salário de um estivesse atrelado a todos os outros, a conversa seria diferente.



Érica Ewert Bartié - São Bernardo



Copa do Mundo Feminina

‘Lula declara apoio para Brasil sediar Copa do Mundo feminina em 2027’ (Esportes, dia 31). Isto me remete a 2014 e me lembra de estádios superfaturados, obras inúteis, obras inacabadas, desvios de orçamento que poderiam ser mais bem utilizados e empreiteiras corruptas que já devem estar esfregando as mãos novamente. Alguém pode comentar que os estádios já estão prontos, mas penso que não faltaria criatividade para uma nova lambança. O Odorico Paraguaçu não aprende mesmo, mas desta vez o povo está de olhos bem abertos!



Walmir Ciosani - São Bernardo



Arcabouço fiscal

Finalmente, depois de muita demagogia e desprezo à atividade produtiva, Lula autoriza sua equipe econômica a divulgar o novo arcabouço fiscal, em substituição ao teto dos gastos (Economia, dia 31). Bem estruturado, o mercado aceitou bem esse anúncio, e, como resultado, o dólar caiu e a bolsa subiu. Ora, se era unanimidade que somente com a divulgação deste arcabouço poderia trazer um clima de alívio aos investidores, por que o atual presidente não anunciou semanas atrás?! Uma insanidade cruel com aqueles que querem ajudar o País a alavancar o desenvolvimento econômico. Única rota possível para distribuir renda, e melhorar a vida dos 33 milhões de brasileiros com insuficiência alimentar. Mais Brasil, e menos populismo, Lula.



Paulo Panossian - São Carlos (SP)