BBB 23: Amanda e Larissa vencem Prova do Anjo; Ricardo e Marvvila sofrem Castigo do Monstro

01/04/2023 | 21:10



Neste sábado, dia 1º, ocorreu a Prova do Anjo no BBB 23. Amanda e Larissa venceram, realizando o menor tempo do desafio, por apenas um segundo de diferença de Marvvila e Sarah Aline. Com direito ao almoço especial, a dupla escolheu Bruna Griphao e Aline para curtirem o momento.

Ainda durante a dinâmica, houve a escolha do monstro. As vencedoras colocaram Ricardo e Marvvila para cumprirem o Castigo do Monstro, perdendo 300 estalecas cada.

A prova do TikTok consistia em uma busca no aplicativo e, a partir dela, encontravam vídeos de assuntos que mais interessavam. Em dupla, cada pessoa ficava em um ambiente diferente. O primeiro jogador assistia ao vídeo, que era correspondente ao termo de busca da rodada, enquanto a outra tentava encontrar o termo que o parceiro mostrava por meio de mímica. Ao escolher o termo, o segundo jogador apertava o botão. A prova só era finalizada com o termo correto.

Para o Monstro, o castigado deve segurar uma batata sem deixar cair. O outro deve fazer o mesmo com um garfo. Ao sinal tocado, eles deverão fazer uma troca entre si.

Poder Curinga

Sarah Aline comprou o Poder Curinga, que foi intitulado nessa semana de Poder Real, e dá a imunidade à sister. Ela ainda não sabe que está imune e só terá essa informação na formação do Paredão, no domingo, 2. Ao adquirir o poder, sem saber do que se trata, a psicóloga brincou: "será que vou converter estalecas em Real?".