Drake teria mentido sobre motivo de cancelamento de show no Brasil

01/04/2023 | 16:11



E as polêmicas em torno do cancelamento do show do Drake no Lollapalooza 2023 não param! Dessa vez, uma reportagem feita pela Folha de S. Paulo apurou que a justificativa para que o rapper não viesse ao Brasil foi falsa.

Publicada pelas redes oficiais do evento, o comunicado dizia que ele não poderia subir ao palco por falta de equipe técnica. No entanto, em condição de anonimato, fontes relataram ao veículo que boa parte da equipe não só estava presente como já tinha começado os trabalhos para o cantor se apresentar.

Enquanto ele não chegava, a produção estaria a todo vapor com os técnicos preparando cenário, equipamentos de áudio, painéis de LED e toda a estrutura necessária no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, onde ocorreria a apresentação.

Ainda foi revelado que a administração do evento já tinha reservado todos os quartos da equipe, incluindo o do próprio músico, gastando mais de meio milhão de reais no Palácio Tangará, em São Paulo. E não parou por aí, outra parte dos trabalhadores estavam no Hotel Hilton e só ficaram sabendo sobre a quebra de contrato muito tempo depois.

Nos bastidores, profissionais ainda relatam que Drake teria feito diversos tipos de exigências para dar o ar de sua graça no evento.

Procurados para esclarecimento, as assessorias ainda não teriam se pronunciado sobre a situação. As redes sociais do músico também não consta nenhum tipo de posicionamento sobre a desistência.