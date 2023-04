Avião de Gusttavo Lima enfrenta turbulência e cantor cancela show

01/04/2023 | 16:10



Gusttavo Lima passou por um momento de tensão na última sexta-feira, dia, 31, enquanto seguia para São João Del Rei, em Minas Gerais. Ele e sua equipe enfrentaram uma turbulência a caminho do aeroporto da cidade. Apesar dos esforços do piloto para pousar a aeronave em segurança, eles precisaram voltar, conseguindo descer em Belo Horizonte.

Segundo o próprio sertanejo, que gravou Stories no Instagram, não seria viável prosseguir com a apresentação que faria na cidade, mesmo indo de carro até o local, precisando cancelar o show. Isso porque a viagem além de cansativa, também foi traumática para o grupo que seguia com o músico.

- Fala pessoal, gostaria de informar que o show que aconteceria hoje em São João del Rei, infelizmente, não vai rolar devido às grandes chuvas. A gente tentou pousar umas três ou quatro vezes, sem sucesso. Muita chuva, muito vento, muita turbulência. Acabamos de pousar em Belo Horizonte com o aeroporto fechado. O Aeroporto de São João del Rei também está fechado. Então, chegar aí às 4 ou 5 da manhã de carro vai ser estressante para todo mundo e, com certeza, vocês ficarem esperando até muito tarde vai ser ruim, explicou para seus fãs.

Aliviado, ele completou esboçando tranquilidade por ter conseguido retornar em segurança.

- Só o fato de a gente estar com o pé no chão e estar seguro, só a gente sabe o que a gente passou dentro daquele avião.

Apesar do susto, o músico garantiu que o público terá uma nova oportunidade de curtir a apresentação.

- Em breve vou estar marcando uma nova data, peço a compreensão de cada um de vocês. Peço perdão.