Com gol contra de goleiro, Bayern vence o Borussia e reassume a ponta do Alemão

01/04/2023 | 15:40



Com direito a gol contra de goleiro e dois do atacante Thomas Muller, o Bayern de Munique derrotou o Borussia Dortmund por 4 a 2, na Allianz Arena, neste sábado, e reassumiu a liderança do Campeonato Alemão.

A equipe de Munique ainda ampliou para nove vitórias consecutivas para o Borussia em casa e chegou aos 55 pontos, dois a mais justamente que o rival aurinegro após 26 rodadas (total de 34).

Então líder da competição, o Borussia começou pressionando os anfitriões, que tinham no banco a estreia do técnico Thomas Tuchel. Mas o domínio durou apenas 12 minutos quando o goleiro suíço Gregor Kobel cometeu uma falha que custou caro.

O zagueiro Upamecano lançou do campo de defesa, o goleiro saiu da área para dar um bico, mas furou e viu a bola entrar. Como chegou a raspar na bola, o goleiro Kobel entrou na súmula como autor do gol contra.

Aos 17, Goretzka quase ampliou em chute de fora da área, que desviou e foi para escanteio. Na sequência, De Ligt cabeceou e Muller ampliou após só tocar na bola dentro da pequena área. Aos 23, Muller fez o seu segundo gol após aproveitar espalmada do goleiro após chute de Sane.

Com os três gols tomados em dez minutos, o Borussia se perdeu em campo. E a situação piorou logo no começo da segunda etapa. Aos 5 do segundo tempo, Sané recebeu da direita, entrou para o meio e tocou rasteiro cruzado. Muller fez o corta-luz e a bola sobrou para Coman, sem marcação, completar.

Aos 27 o Borussia conseguiu reduzir com um pênalti anotado por Emre Can e, aos 45, com Malen. O Bayern chegou a marcar mais dois gols, mas foram bem anulados por impedimento.

O Borussia volta a campo na quarta-feira contra o RB Leipzig pelas quartas de final da Copa da Alemanha. Pelo Alemão jogará no dia 8, em casa, diante do Union Berlin.

O Bayern receberá na terça-feira o Freiburg pelas quartas de final da Copa da Alemanha. No Nacional, vai encarar o mesmo time, mas fora de casa, no sábado.

MAIS 3 X 0

O Union Berlin fez 3 a 0 no lanterna Stuttgart, na capital alemã, e se manteve perto dos dois primeiros colocados ao chegar aos 51 pontos. O Bayer Leverkusen também ganhou por 3 a 0 na casa do vice-lanterna Schalke. O Mainz 05 derrotou por 3 a 0 o RB Leipzig, fora de casa.

Nos outros dois jogos da rodada deste sábado, dois empates: Wolfsburg 2 x 2 Augsburg e Freiburg 1 x 1 Hertha Berlin.