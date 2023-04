BBB 23: madrugada é marcada por discussões entre participantes e desabafos

01/04/2023 | 14:45



A madrugada do dia 1º de abril foi agitada na casa do BBB 23. Dois participantes tiveram uma discussão quente. Com a consagração da liderança de Aline Wirley, os brothers e sisters já se preparam para configurar um novo jogo com novas estratégias.

A torta de climão que marcou a noite foi entre Ricardo e Cezar e se deu em razão de uma conversa do enfermeiro com o quarto Deserto. Cezar relembrou o acordo feito entre eles de que Alface prometeu não votar no baiano caso ele ficasse entre os três últimos na prova de resistência. Analisando as falas de Alface sobre jogar sozinho, ele considerou que o sergipano estaria fazendo estratégia de jogo em grupo. "Não concordo com esse tipo de jogo. Acho muito duas falas", opinou.

Amanda, no entanto, deu conselho a Cezar. "Tem que tomar cuidado para ele não estar te fazendo de soldado. Do tipo assim, ele pega, te coloca e chega lá e fica querendo seu voto para ajudá-lo a colocar alguém no Paredão", ressaltou. Na sequência, o enfermeiro disse que pensa em jogar sozinho.

Alface não gostou de ter visto o baiano conversar com as meninas do quarto Deserto e foi tirar satisfação com o brother na área externa da casa. Ele indagou o que o enfermeiro havia falado com elas, e o enfermeiro prontamente respondeu que conversava sobre já saber que o biomédico votaria nele no próximo paredão.

"Você não aguenta ouvir quando está errado, você se perde na própria incoerência. ... Não sustenta o que fala, quer jogar dos dois lados. Escolha o seu lado", disparou Cezar.

Ricardo, por sua vez, desabafou com Domitila sobre a discussão com o colega de confinamento. "Ele conta tudo que conversei com ele no meio do jogo. É para cavar a minha cova. Não me venha me pedir desculpas, isso é pilantragem", esbravejou o sergipano.

Reunião

Em outro momento, com todos reunidos na sala, Fred Nicácio perguntou a Ricardo o motivo de ele ter questionado as integrantes do Deserto sobre ter medo do médico. "Quando eu pergunto isso, não foi articulando voto nenhum para você, eu queria entender o que estava acontecendo", rebateu Alface. Já Bruna Griphao afirmou que o biomédico veio "sorrateiramente entender nosso game".

Após a discussão, Ricardo foi aconselhado sobre seus passos no jogo. "Quando tiver esse tipo de coisa, tem que pegar no momento que está todo mundo, falar e segurar o B.O", pontuou Domitila.