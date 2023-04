Piqué fica furioso com a mudança de Shakira e dos filhos para Miami, diz revista

01/04/2023 | 14:37



Shakira está de saída da Espanha e partindo para os Estados Unidos em definitivo com os filhos. Segundo a revista Vanitatis, a cantora colombiana comunicou o pai de Milan e Sasha, Gerard Piqué, ex-marido e ex-jogador de futebol, que eles não retornariam a Barcelona após o feriado da Semana Santa.

Fontes próximas ao ex-zagueiro afirmam que ele ficou furioso com a mudança abrupta. O casal já havia decidido que Shakira e os filhos iriam viver nos Estados Unidos, mas uma piora do quadro de saúde da mãe da cantora fez com que a viagem fosse adiada no começo do ano.

A mudança já em abril, no entanto, não estava programada e pegou Piqué de surpresa. Ainda de acordo com as fontes próximas ao ex-zagaueiro, a decisão foi tomada de forma unilateral por Shakira. Os filhos do casal já estão até matriculados em uma escola em Miami e começam a ter aulas já no dia 11.

Nos Estados Unidos, Shakira e os filhos vão morar em uma mansão com mais de 750 metros quadrados, que foi adquirida pela artista em 2001. Gerard Piqué, no entanto, poderá visitar Milan e Sasha quando quiser, com suas viagens sendo pagas por fundos em uma conta em comum do ex-casal.

Já Piqué continua em Barcelona. O ex-zagueiro está tendo sucesso com a Kings League, torneio de futebol de 7 organizado por ele, disputado na Espanha e transmitido na internet. A competição de futebol, que conta com streamers famosos e ex-jogadores, coloca duas equipes de 7 atletas uma contra a outra. O foco, no entanto, é o entretenimento. Ex-atletas como o Iker Casillas e o ex-atacante Sergio Agüero e o brasileiro Ronaldinho Gaúcho fazem parte do projeto.