Em meio à polêmicas com MC Guimê, Lexa compartilha momentos com Anitta na Holanda

01/04/2023 | 14:10



Após enfrentar dias difíceis desde que MC Guimê foi expulso do BBB23 por importunação sexual, Lexa foi vista em vários momentos tentando espairecer, além de receber o apoio das amigas, incluindo Anitta.

Mas as duas não ficaram só na conversa e decidiram ir curtir alguns dias em Amsterdam, na Holanda. A viagem foi para comemorar - pela terceira vez - o aniversário de 30 anos de idade da dona do hit Envolver.

A musa já retornou de viagem, mas ainda não tinha compartilhado com os seguidores os momentos de curtição no país europeu. Agora, ela mostrou um vídeo em que aparece andando de bicicleta para explorar a cidade.

Depois que voltou, a cantora esclareceu que os rumores sobre o fim definitivo do seu casamento não procedem. Apesar dela não ter dado nenhuma declaração sobre como vai ficar seu casamento com o músico, ela negou que os dois tivessem terminado.

Anitta também usou as redes para publicar algumas fotos da celebração com suas best friends.