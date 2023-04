Irmã de Cezar Black revela que precisou restringir acesso dos pais ao BBB23: Já tem uma idade avançada, choraram muito

01/04/2023 | 13:11



Cezar Black já se mostrou um brother muito sorridente, mas é bem difícil só ter momentos de felicidade dentro do BBB23 com toda a competição e tretas rolando, né? Acostumados a sempre ver o filho de bem com a vida, os pais do enfermeiro estão sofrendo bastante com o reality.

Em conversa com o jornal Extra, Aline Black, irmã do participante do BBB23, confessou que precisou restringir o acesso dos pais à versão não editada do programa.

A musa fitness disse que presenciou os dois chorando e sofrendo por causa dos maus momentos de Cezar no confinamento, por isso, decidiu que os dois só veriam certas cenas mostradas durante a noite por Tadeu Schmidt.

- Nossos pais, que já tem uma idade avançada, choraram muito com tudo que ele passa no programa. Por isso, optei por bloquear o GloboPlay deles e o acesso às redes sociais, para que eles só vejam a edição e não sofram tanto.

Na sequência, ela ainda revelou que o episódio de Ricardo Alface tirando Black do VIP na mesma semana de seu aniversário, deixou o pai do brother extremamente triste com a decisão e chegou a chorar pelo filho mais uma vez.