Fátima Bernardes comemora formatura do filho em uma das mais conceituadas universidades de Paris

01/04/2023 | 13:11



Fátima Bernardes usou as redes sociais para parabenizar o filho Vinicius Bonemer, que está com 25 anos de idade, pela sua formação no programa de mestrado em Engenharia. Mas não foi em qualquer lugar, viu. O jovem se graduou em uma das mais conceituadas universidades de Paris, a Télécom ParisTech.

A mãe coruja aproveitou para compartilhar vários cliques da colação de grau na França e declarar o orgulho que sente pelo filho, que é fruto do seu antigo casamento com William Bonner.

No Instagram, ela escreveu:

Ele já tinha se formado no Brasil, mas não teve como ir à colação de grau. Agora, na Telecom Paris, deu certo. Parabéns, filho. Que você siga construindo seu caminho.

Além de Vinicius, Fátima também é mãe de Laura e Beatriz Bonemer, sendo eles trigêmeos. William Bonner, por outro lado, não participou da cerimônia.

Fátima está aproveitando os dias de folga para curtir com a família, pois já já ela estreará como apresentadora do The Voice Kids.