Com moto reserva, Alex Marquez garante a 1ª pole na Etapa da Argentina de MotoGP

Com uma performance sensacional, o espanhol Alex Marquez superou todas as dificuldades de um treino bastante concorrido e, com a moto reserva, conseguiu a pole da Etapa da Argentina ao cravar 1min43s881. O tempo saiu já na reta final do classificatório e foi bastante comemorado pelo piloto, que larga na posição de honra pela primeira vez na classe rainha. A corrida acontece neste domingo, às 14h (horário de Brasília).

Mas o feito de Marquez não se resume à pole. Depois fazer a melhor marca no Q1, ele errou uma tomada de curva e acabou caindo. Logo depois houve um princípio de incêndio, que logo foi controlado pelos bombeiros, e o espanhol precisou utilizar uma moto reserva para o Q2.

Na primeira fila, ele vai ter a companhia de Marco Bezzechi, que fez 1min44s053. O campeão Francesco Bagnaia ficou com a terceira colocação. O detalhe é que a Ducati conseguiu fechar a primeira linha de pilotos no grid de largada.

Franco Morbidelli, que chegou a liderar o grid, terminou o classificatório em quarto lugar. Na segunda fila, ele terá a companhia de Maverik Viñales, da Aprilia, e de Johann Zarco, da Pramac, na sexta colocação.

Disputado sob uma chuva fina, o Q1 classificatório da etapa da Argentina trouxe dificuldades para os pilotos, que tiveram que tomar mais cuidado com a pista molhada. A briga pelo melhor tempo ficou entre Fabio Quartararo, Alex Marquez, Fabio Digiannantonio e Jack Miller nesse início de atividade.

O francês da Yamarra andou na casa de 1min47s397, mas logou passou a ser ameaçado por Marquez que assumiu o melhor tempo com 1min47s317. O espanhol fechou a sessão de treinos de Q1 na dianteira, mas pagou caro por seu arrojo. Em uma das manobras, espanhol errou a tomada da curva e caiu. Em seguida, a moto sofreu um princípio de incêndio, logo controlado pelos bombeiros. Com o dano, ele teve que dar sequência no Q2 com a moto reserva.

Na segunda fase do classificatório Johann Zarco andou na casa de 1min46s834 e tornou a briga ainda mais acirrada. Maverick Viñales ficou com o segundo tempo seguido por Franco Morbidelli, enquanto Quartararo passou a ter a quarta melhor marca.

No final, os tempos foram baixando. Primeiro com Morbidelli. Em seguida, Viñales deu a resposta e andou na casa de 1min44. Quando tudo indicava que ele ficaria com o posto de honra, Marquez acelerou fundo e cravou a pole com 1min32a881 finalizando o treino com muita festa nos boxes.

Confira a ordem de largada para a Etapa de Portugal:

1º Alex Marquez (LCR), em 1min43s881

2º Marco Bezzecchi (VR46), em 1min44s053

3º Francesco Bagnaia (Ducati), em 1min44s739

3º Jorge Martin (Pramac), em 1min37s454

4º Franco Morbidelli (Yamaha), em 1min45s982

5º Maverick Viñales (Aprilia), em 1min46s236

6º Johann Zarco (Pramac), em 1min46s463

7º Luca Marini (VR46), em 1min46s588

8º Jorge Martin ((Pramac), em 1min46s635

9° Aleix Espargaró (Aprilia), em 1min46s878

10º Fabio Quartararo (Yamaha), em 1min47s122

11º Taaki Nakagami (Honda), em 1min48s209

12º Alex Rins (LCR), em 1min48s694