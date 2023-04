Tadeu Schmidt confirma e declara Aline Wirley vencedora da Prova do Líder no BBB23

01/04/2023 | 10:11



Após uma retrospectiva da noite longa que os brothers viveram, enfrentando uma prova de resistência em cima de uma esteira que girava aleatoriamente enquanto soltavam ventania e fumaça, Tadeu Schmidt finalmente deu o veredicto e anunciou Aline Wirley como a grande vencedora.

E antes de fazer o anúncio, o apresentador ainda criou um suspense, mas logo dançou o hit Ragatanga (Asereje), da Rouge, quebrando o gelo com a galera.

A cantora foi a última a deixar a Prova do Líder, depois de 17 horas e 31 quilômetros percorridos em cima da plataforma. E para além dos desafios do próprio jogo, a gata ainda teve que enfrentar algumas discussões com Ricardo Alface e Cezar Black. E não parou por aí, os adversários também tentaram fazê-la desistir algumas vezes.

A musa no entanto permaneceu firme e forte numa disputa acirrada com o biomédico, que foi o penúltimo a deixar a prova, aos prantos, se jogando no chão. Mesmo após a desistência do colega, ela continuou firme e forte apertando o botão sem saber se poderia sair.

Apesar do clima de competitividade, os dois se abraçaram no final e se parabenizaram pela força e por terem permanecido.

Estratégia

Após noite exaustiva, eles ainda encontraram forças para discutir os próximos passos no jogo e alinhar as ações, como formação de paredão. A sister revelou que está analisando quem irá indicar para a berlinda.