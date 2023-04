Gabi Martins inicia curso de inteligência emocional após traição de Lincoln Lau: Chorei muito. É libertador

01/04/2023 | 10:11



Colocando a vida no eixo, Gabi Martins compartilhou nas redes sociais que iniciou o curso de inteligência emocional na última sexta-feira, dia 31. A busca pelo autoconhecimento veio um mês depois de anunciar o término do namoro com Lincoln Lau e expor a traição do gamer.

- Com inteligência emocional aliada a conhecimento e dedicação, você chega a todos os resultados que quiser na sua vida, tanto profissionais quanto em relacionamentos amorosos e familiares. É um curso muito intenso, mas quando você investe em si mesma, se aprimora muito mais, disse nos Stories.

A ex-BBB ainda publicou alguns vídeos da convenção e, durante o intervalo da aula, desabafou:

- Confesso que estou muito emotiva e chorei muito hoje aqui. Tem sido transformador tudo o que estou vivendo, libertador.

Para quem não se lembra, em março de 2023, o namoro de Gabi e Lincoln chegou ao fim após ela aparecer muito abalada e chorando na web dizendo ter provas de que Lincoln dormiu com outra mulher enquanto eles ainda estavam juntos. Gabi chegou até a mostrou prints de Lincoln convidando a mulher para dormir com ele em sua casa e ainda compartilhou uma situação desconfortável que passou durante o Carnaval de 2023:

- Começou a fazer muitas exigências sobre minha forma de falar, de me vestir... Ele me ligava a cada cinco minutos perguntando onde eu estava, queria que eu provasse que estava trabalhando compondo, que eu mostrasse minhas amigas. Foram várias situações desagradáveis que passei. Por exemplo, escondeu minha roupa no Carnaval porque achou inadequada, queria que eu colocasse uma blusa enquanto era musa do camarote, e eu não coloquei. Ele pegou meu celular e saiu correndo na frente de todo mundo, e eu correndo atrás para ele devolver.