Lexa se pronuncia após boatos de que colocaria ponto final no casamento com MC Guimê: Acreditem só quando sair da minha boca

01/04/2023 | 10:10



Lexa chegou de viagem e caiu direto em um turbilhão de fofocas. A cantora estava aproveitando o aniversário de Anitta em Amsterdã, na Holanda, mas, quando aterrissou no Brasil, na última sexta-feira, dia 31, deu de cara com a web comentando sobre o suposto fim de seu casamento com MC Guimê.

O rumor de que a artista colocaria um ponto final na relação com o cantor está rolando desde que ele foi expulso do BBB23 por importunação sexual contra a participante mexicana Dania Mendez. Guimê e Cara de Sapato saíram da casa mais vigiada do Brasil e foram direto depor na Delegacia de Atendimento à Mulher, no Rio de Janeiro.

Contudo, parece que o término do casal é apenas bafafá. Isso porque Lexa usou o Twitter para se pronunciar:

Oi, galera, cheguei no Brasil e estou vendo várias notas sobre mim, acreditem só quando sair da minha boca ou eu postar algo. Eu não sei qual é a intenção das pessoas ao fazerem isso comigo, eu só estou quieta e respeitando o meu momento. Eu só quero ser feliz, só isso.

Vale lembrar que horas antes, Darlin Ferrattry, mãe de Lexa, apoiou o genro e, em entrevista ao jornal Metrópoles, disse que as portas estarão abertas para ele.

São dez anos que eu conheço ele. Eu só tenho coisas boas para falar do Guimê, sinceramente, para mim, continua sendo meu genro.