Tia Surica da Portela participa de roda de conversa no Sesc Santo André

Beatriz Mirelle



01/04/2023 | 09:24



A primeira vez que Iranette Ferreira Barcellos desfilou na Portela foi aos 4 anos de idade, nos anos 1940, ao lado dos pais. Na escola de samba, Tia Surica, como é conhecida, puxou samba-enredo, entrou para a Velha Guarda e foi pastora (participante dos coros femininos). O amor nutrido pela família pelos desfiles se manteve e hoje ela é a primeira mulher a se tornar presidente de honra da Portela. Essa trajetória de mais de oito décadas será um dos assuntos do bate-papo promovido pelo Sesc Santo André neste domingo (2), intermediado pela historiadora Helena Theodoro e a chef de cozinha Aline Chermoula.



A roda de conversa faz parte do projeto Entre Terreiros e Quintais: Ancestralidade, Fé e Pagode e acontecerá das 18h às 19h30, no Espaço de Eventos, na Rua Tamarutaca, 302. O evento terá relatos dos carnavais cariocas e das composições que marcaram o samba sob a perspectiva de Tia Surica. Para ela, a Velha Guarda é a espinha dorsal de toda escola e entrar nesse setor foi um grande prestígio. “Ser presidente de honra é uma responsabilidade e tanto. Todos sabem que eu sou Portela até morrer. Essa é minha segunda família”, disse em entrevista ao Diário.



Tia Surica também é conhecida pelo preparo da feijoada na escola de samba, considerada patrimônio histórico e cultural do Rio de Janeiro. “A primeira vez que cozinhei na quadra foi no início dos anos 2000. É uma satisfação esse reconhecimento. A cozinha e o samba andam juntos.” A programação de homenagem ao samba do Sesc se encerra em abril. A agenda ainda está disponível para consulta no portal oficial da instituição.