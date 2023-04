No BBB23, Fred Nicácio faz reunião de condomínio, mas Cezar Black e Ricardo Alface não se entendem

01/04/2023 | 09:11



O fogo no parquinho foi tanto... que até rolou reunião de condomínio. Na madrugada deste sábado, dia 1, logo depois de Aline Wirley ser consagrada a líder da semana do BBB23, muitas águas rolaram.

Fred Nicácio começou reunindo todos os participantes na sala da casa mais vigiada do Brasil pois não gostou nadinha de saber que Ricardo Alface abordou Amanda e Aline para perguntar se elas tinham medo do médico.

- Qual o intuito de perguntar isso sobre mim?, disparou Fred.

Alface, por sua vez, tentou se explicar:

- Quando eu pergunto isso, não foi articulando voto nenhum para você, eu queria entender o que estava acontecendo.

E Bruna Griphao retruca:

- Você queria entender o nosso game. Você veio sorrateiramente entender o nosso game.

- Mas é o jogo. Quando eu pergunto isso, também é intuito de você ter voltado. Porque isso mexeu com a casa inteira, afirmou Alface.

Sem se dar por convencido, Fred continuou pressionando o biomédico:

- Qual foi sua intenção em perguntar para as meninas que não jogam comigo e nem com a galera se elas tem medo de mim?

Alface, então, continuou batendo na mesma tecla:

- A minha intenção é sentir o jogo. O que vocês estão achando disso. É estratégia, gente.

Em outro, Cezar Black começou a analisar as falas de Alface sobre estar jogando sozinho - e claro, o bate-boca começou. Na área externa da casa, o enfermeiro acusou Alface de ser incoerentes, enquanto o biomédico se enfureceu por Cezar ter ido fofocar com o Quarto Deserto.

- Você não aguenta ouvir quando está errado, você se perde na própria incoerência. [...] Não sustenta o que fala, quer jogar dos dois lados. Escolha o seu lado, disparou Cezar.

- Ele conta tudo que conversei com ele no meio do jogo. É para cavar a minha cova. Não me venha me pedir desculpar, isso é pilantragem, desabafou Alface com Domitila logo em seguida.