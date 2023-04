Após tragédia em escola de SP, Ribeirão Pires abre diálogo com alunos sobre bullying e bem-estar

Da Redação



01/04/2023



A tragédia da última segunda-feira (27) na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Capital, trouxe de volta ao centro das discussões o comportamento, o bem-estar e a segurança de estudantes e profissionais da educação. Na rede municipal de Ribeirão Pires, que desde 2021 conta com serviço de Apoio Psicossocial Escolar, o episódio despertou o diálogo entre alunos e especialistas da Prefeitura.



Na E.M. (Escola Municipal) Professor Sebastião Vayego de Carvalho, em Ouro Fino, a equipe de pedagogos, psicólogas e assistente social da Secretaria de Educação e Cultura abriu espaço na programação das aulas para ouvir os adolescentes. Durante toda a semana, estudantes do 6º ao 9º ano do fundamental participaram de rodas de conversa dedicadas a reflexões sobre o papel e a contribuição da escola, bullying, entre outras questões relacionadas à segurança e ao desenvolvimento da comunidade escolar.



Entre desabafos e trocas de olhares, os jovens deram voz a sentimentos como o medo, a solidão, a falta de diálogo com adultos, inclusive com a família. “Eles trazem muito a queixa de não serem ouvidos em casa, na escola, em espaços onde estão hoje sendo chamados de geração do “mimimi”, que na verdade podem ser atitudes que nascem de um sofrimento. Nosso trabalho está pautado em acolher este sofrimento”, explicou Alana Araújo Lima, diretora de Apoio Psicossocial Escolar da Prefeitura. “Esta roda de conversa que propomos é para a reflexão sobre as ações que as crianças e adolescentes têm diariamente dentro e fora das escolas”, detalhou a especialista. Os quase sete mil estudantes da rede municipal de Ribeirão Pires contam com escuta e acompanhamento das equipes do APSE, serviço de Apoio Psicossocial Escolar. Desde sua criação até o fim de 2022, os profissionais do programa acolheram 900 relatos feitos por alunos. Entre os casos mais recorrentes está a prática de bullying. Em 2022, foram 18 acolhimentos durante todo o ano letivo. Somente entre fevereiro e março deste ano, foram 30 relatos. Em agosto de 2021, as escolas municipais reabriram as portas para a retomada gradativa de alunos. Em seis meses, 222 relatos foram registrados pelo serviço de Apoio Psicossocial, sendo a maioria deles, 19,8%, ou 44 casos, relacionados à dificuldade de relacionamentos interpessoais.



Problemas com a adaptação ao ambiente escolar (11,7%), nos processos de aprendizagem (11,2%) e questões relacionadas ao núcleo familiar, como conflitos e luto (8,5%) figuram nesta lista. No ano letivo de 2022, já com 100% das atividades presenciais, o cenário mudou. Dos 678 atendimentos prestados até dezembro, 235, ou 34,6%, foram relacionados a questões comportamentais e 182 (26,8%) a sintomas de ansiedade.