Campanha do Netuno aumenta procura por escolinhas de futebol em Diadema

01/04/2023



O desempenho inédito do Água Santa está sendo sentido nas escolas de futebol que a Prefeitura de Diadema mantém. No campo do Piraporinha, um dos 11 locais onde esse serviço gratuito é oferecido, o número de crianças que procuram a Prefeitura para se matricular aumentou em pelo menos 30%.



Como explica Aguinaldo da Silva Valentim, 64 anos e que há 20 atua no local treinando crianças, o entusiasmo com o time da cidade pode ser uma das explicações. “Passamos de cerca de 300 alunos, no começo de março, para perto de 400, agora. Temos recebido muitos garotos, de várias idades, meninos e meninas, muitos que nunca jogaram, mas sempre com muita vontade. Alguns frequentam os jogos do Água Santa”, disse.



O projeto de escolas de futebol do Poder Executivo chamado Bola, Educação e Cidadania – já tem a participação de 3.700 crianças, de 7 a 16 anos. As aulas acontecem de manhã e tarde. Conforme os responsáveis pelo projeto, desde a ida do Netuno para a fase de mata-mata do Paulistão, a procura passou de duas a três crianças por dia nas escolinhas. Valentim explica que olheiros do Água Santa percorrem os campos em busca de talentos e que o próprio campo do Netuno já revelou vários deles. Um exemplo é Carlos Eduardo Aquino, 14 anos, e que desde os 5 treina no campo do Piraporinha. “Ele acabou de assinar com o Água Santa para jogar pela categoria sub-15”, completa.



Outros atletas foram revelados naa cidade, como Lelê, que joga no Netuno, Romário, do time do Santo André, Neilton, do Guarani, e Ruan, do Mirassol. Arthur Alves de Andrade, de 8 anos, é um dos alunos que passaram a frequentar a escola na onda de vitórias do Água Santa. “Os professores ensinam direitinho aqui. Quero continuar a treinar e virar jogador do Água Santa”.