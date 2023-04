Meia-entrada para final entre Água Santa e Palmeiras neste domingo (2) esgota na bilheteria

Da Redação



01/04/2023 | 08:10



A torcida do Água Santa já sente o clima pesado de uma final em Diadema. O jogo do próximo domingo (2), a partir das 16h, na Arena Barueri, pela primeira partida da decisão do Paulistão é o assunto mais comentado pelas ruas da cidade. Não é para menos. Essa é a primeira vez que o Netuno chega à final do Estadual mais disputado do Brasil.



Matheus Souza, de 26 anos, técnico em informática e dono da página Central do Água Santa no Instagram, afirma que ver o time na situação atual é “uma sensação única. Eu acompanho o clube desde sua estreia no profissional, em 2013. Na época, chegamos na final da segunda divisão do Paulistão, contra a Matonense, e ficamos com a segunda colocação. O que o clube vive hoje é um grande sonho, e eu já considero campeão só de chegar onde chegou, porque se pegarmos o começo do campeonato, ninguém imaginava chegar até aqui”.



Leonardo Selvaggio, 20, estudante, diz acreditar que será um jogo equilibrado. O palmeirense diz que o time precisa se preocupar para não ser derrotado pelo Netuno. “O Água Santa não tem medo do adversário e mostrou isso quando jogou em Diadema contra o Palmeiras. E sabe jogar pelas laterais, e como os laterais do Palmeiras tem características ofensivas, o fato do time poder explorar as jogadas pelo lado preocupa o Palmeiras”, disse.



INGRESSOS

O que ainda não agradou os torcedores continua sendo a venda de ingressos. Apesar da plataforma on-line funcionar, a meia-entrada se esgotou, e isso não agradou o motorista Luan Kelson, que teve de pagar R$ 130 para garantir a entrada do filho Lucas Roceldo, de seis anos. “Ontem (quinta-feira) não estávamos conseguindo (comprar), hoje (sexta) vim comprar e a meia-entrada acabou. Tive que comprar a inteira para o meu filho, o que complica a gente”, disse. Os ingressos podem ser adquiridos na Arena Inamar e na Arena Barueri, das 9h às 18h, com o pagamento em dinheiro. Para compras on-line, o site é o soudaliga.aguasanta.com.br, com o preço em torno de R$130.



ARBITRAGEM

Edina Batista será responsável pela arbitragem na primeira partida, em Barueri, e Raphael Claus comandará no Allianz Parque, na Capital, conforme anunciado pela FPF (Federação Paulista de Futebol).