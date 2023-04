Obituário - 2 de abril de 2023

Ademir Medici



02/04/2023



SANTO ANDRÉ

Luzia Vergara Lopes, 96. Natural de Ibaté (SP). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Pensionista. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

João Alves, 93. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mário Paleari, 92. Natural da Itália. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Rodrigues de Alcântara, 91. Natural de São José dos Campos (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Municipal de São José dos Campos.

Isabel Gonçalves da Silva, 88. Natural de Jaguarari (BA). Residia no Parque Colonial, em São Paulo, Capital. Dia 28, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Josefa Domingues de Lima Antônio, 86. Natural de Pombos (PE). Residia no Jardim Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônio Laércio Oliani, 80. Natural de Socorro (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Cruz, 79. Natural de Avaré (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 27, em Santo André. Cemitério Congonhas, na Capital.

João Gertrudes dos Santos, 76. Natural de Raposos (MG). Residia no bairro Tamanduateí, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antônia Zaurizio de Souza, 75. Natural de Cafelândia (SP). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Melcia do Rosário, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Izilda Maria Gomes, 70. Natural de Guarulhos (SP). Residia na Vila Amábile Pezzolo, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Paulo Aparecido Gobbi, 70. Natural de Barretos (SP). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Jocelina Gama, 69. Natural de Bananal (SP). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Isabel Vasconcelos Batista dos Santos, 68. Natural de Guaraci (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 27, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Aparecido de Oliveira, 67. Natural de Socorro (SP). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Samuel Tofanelli, 64. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no Jardim Guilhermina, em Santo André. Caminhoneiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rogério de Souza Tozzo Mariano, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Motorista. Dia 27. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Ivan Aparecido Raminelli, 41. Natural de São Bernardo. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Aurora Souza Pinho, 93. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Ipê, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Agostinho Camacho Gonçalves, 82. Natural de Portugal. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Jardim da Colina.

Euridece Rodrigues de Camargo, 76. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Anísio Sérgio de Campos, 72. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério do Baeta.

Ivany Pereira Jardim, 65. Natural de Conselheiro Pena (MG). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Sidnei Moler, 58. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Marcelo Agner, 57. Natural de Santos (SP). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Armando Rodrigues de Oliveira, 52. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Phoenix.

Zuleica Tartaro, 46. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Alessandra da Conceição Euzebio, 36. Natural de São Caetano. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Roseli Vieira dos Santos, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Regina da Silva Lopes, 72. Natural de Monte Azul Paulista (SP). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Mara Nelma Lazarini Dal’Anese, 68. Natural de Pompéia (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 27. Crematório Vila Alpina.



DIADEMA

Maria das Neves Ferreira, 90. Natural de Itanhomi (MG). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Vale da Paz.

Rubens da Silva, 82. Natural de São Mateus (ES). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Nelson Ferreira dos Santos, 78. Natural do Morro do Chapéu (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 27. Vale da Paz.

Geruza Maria da Conceição, 76. Natural de Canapi (AL). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Donina de França Santos, 74. Natural de Brejo Santo (CE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Roberto Gomes Oliveira, 62. Natural de Japoatã (SE). Residia no Parque Jabaquara. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Hilário dos Santos Freitas, 54. Natural da Conceição do Coité (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauri Divino Cattaneo, 54. Natural de Arapongas (PR). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27, em São Bernardo. Vale da Paz.

Marinalva Batista dos Santos, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Emerson Pessutti, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Nações, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.

Ederson da Costa, 46. Natural de Laranjal Paulista (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal de Diadema.



MAUÁ

Roselene Maria da Silva Amorim, 47. Natural de Angelim (PE). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.