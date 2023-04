Governo autoriza reajuste de 5,6% no valor dos medicamentos

Da Redação



01/04/2023 | 06:05



O governo federal autorizou ontem aumento de 5,6% no preço-teto dos remédios. A medida foi publicada em edição extra do DOU (Diário Oficial da União), que circulou na tarde da última sexta-feira (31). “As empresas produtoras de medicamentos poderão ajustar os preços de seus medicamentos a partir de 31 de março de 2023, nos termos desta resolução”, diz o texto.



A majoração foi autorizada pela Cmed (Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos). Neste ano, o percentual foi menor do que o praticado em 2022 e em 2021, que foram de 10,89% e 10,08%, respectivamente.



O Idec (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), alerta que o percentual de reajuste não deve ser necessariamente o que a população vai encontrar nas farmácias ou o que governo irá pagar para compras públicas.



Esse problema foi ressaltado após uma pesquisa divulgada na última semana demonstrar que seja qual fosse a porcentagem de aumento divulgada, ela não limitará que aumentos absurdos sejam aplicados em remédios nos próximos meses. “Não é a primeira vez que realizamos essa pesquisa e nos deparamos com esse grave problema. Os números encontrados reforçam cada vez mais o grande problema de regulação em medicamentos que temos no Brasil: um teto de preços que não cumpre a sua função de impedir aumentos abusivos, como aconteceu durante a pandemia de Covid-19 com muitos medicamentos que tinham grande procura”, afirma Ana Carolina Navarrete, coordenadora do programa de Saúde do Idec.



De acordo com o estudo, a diferença entre os preços dos medicamentos pesquisados em relação ao preço teto chega a até 936,39% em valores praticados em compras públicas e a 384,54% nas compras realizadas pelos consumidores em farmácias. “Um preço-teto tão distante assim não cumpre a sua função, que é limitar aumentos abusivos. Vejamos o caso do Dolutegravir Sódico, usado no tratamento da infecção pelo HIV, que em compras públicas do governo custou R$ 123 a caixa no ano passado, mas possui preço teto de R$ 1.274,76. Isso significa que se do dia para a noite a farmacêutica aumentar em 10 vezes o preço da caixa, ela não vai estar infringindo a lei. Um absurdo como esse só ocorre em um mercado que na prática não tem uma regulação de preços no setor”, completa.



Segundo a pesquisa, os preços-teto estabelecidos pela Cmed podem superar os 900% em relação aos valores praticados nas compras públicas. E, em 10 dos 11 medicamentos pesquisados, a diferença ficou acima dos 100%.



Já nas compras em farmácias, feita a partir de uma média de preços pesquisados nas três maiores redes nacionais, o consumidor também encontra uma grande distorção entre o preço teto e o comercializado. Nos medicamentos de referência, os valores ficaram entre 29,51% e 86,08%. Nos medicamentos genéricos, a variação ficou entre 384,54% e 91,90%. Já para os similares, essa variação ficou entre 28,89% e 32,20%.



Outro resultado identificado pela pesquisa revela que a diferença na forma de comprar o medicamento também interfere no seu preço. Mesmo em farmácias da mesma rede, comprar pelo site, presencialmente, ou fazer o cadastro fornecendo o número do CPF para ganhar um desconto interfere no valor pago.