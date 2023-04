Orlando faz ‘mágica’ em índices de reajuste

Da Redação



01/04/2023 | 06:04



O projeto do prefeito Orlando Morando (PSDB), aprovado na sessão da última quarta-feira (29) pela Câmara de São Bernardo por 22 votos contra quatro, estabelece o reajuste dos servidores pelo índice exato de 7%. Estranhamente, no material enviado à imprensa, a administração afirma que o governo “irá conceder aumento que varia de 7,76% a 11,9%, com acréscimo de 25% de reajuste no vale-alimentação.” Do caldeirão de índices de magos da engenharia financeira da Prefeitura saltam mais dados palpitantes, como um que aponta que 35% de todo o funcionalismo (total de 12.510 pessoas) terão aumento que varia de 10,25% a 11,19% e outro dando conta de que 62,2% terão acréscimos entre 8,06% e 9,30%.

Bastidores

Mochilas vistoriadas

Na esteira da tragédia em uma escola estadual de São Paulo, na última segunda-feira (27), quando uma professora morreu esfaqueada por um aluno, o deputado federal Fernando Marangoni (União Brasil) apresentou projeto de lei que permite a inspeção de malas, mochilas e maletas dos estudantes dos ensinos fundamental e médio, das escolas públicas e privadas do País, no momento da entrada. “O direito individual deve ser afastado quando o direito coletivo está em risco iminente. A revista do material escolar é medida razoável diante dos últimos acontecimentos”, disse o parlamentar, na justificativa do projeto.