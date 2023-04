Artigo: Bullying, tragédia na escola e fora dela

Dirceu Cardoso Gonçalves



01/04/2023 | 06:03



O assassinato da professora Elizabeth Tenreiro, 71 anos por um aluno de 13 a quem ela teria, dias antes, repreendido ao separar uma briga na escola estadual Thomazia Montoro (Zona Oeste de São Paulo) é mais uma flagrante testemunha da insegurança na rede escolar e falta de controle sobre os jovens. Passados alguns dias, esse triste episódio, que também fez outros quatro feridos, cairá na rotina dos acontecimentos e não será mais do que uma simples página da crônica ao lado de centenas de outras que relatam o sofrimento vivido dentro da comunidade escolar.



Derivado do termo inglês bully – que pode ser traduzido como intimidar, brigar, maltratar, ameaçar e pode identificar o indivíduo como agressor, bruto, insolente, valentão e de outros inconvenientes – convencionou-se que bullying é o ato de maltratar, humilhar e intimidar. Onde há uma escola, grande, media ou pequena localidade e independente de outras variáveis, está presente essa alarmante problemática.



Sem dúvida, o bullying ou violência no âmbito escolar é resultado da ordem social mundial das últimas décadas. Embora envolva aspectos de segurança, é lícito pensar que bullying não é caso de polícia. Só passa a ser quando as desinteligências decorrentes levam ao cometimento de crimes. Casos como o da professora Elizabeth não teriam ocorrido e ainda podem ser evitados se as escolas forem equipadas com portais detectores de metais como os existentes nos fóruns judiciais, bancos e outros estabelecimentos. A não entrada de armas de fogo, facas, canivetes e similares tornará o ambiente mais salubre e, logicamente, economizar vidas e sofrimento.



A pedagogia precisa encontrar fórmulas que salvem o alunado dessa nefasta rebeldia e os levem a priorizar a socialização, o aprendizado e a buscar na escola a profissionalização que tornará melhor o seu futuro. O Judiciário deve buscar alternativas anteriores às da repressão e do apenamento. Governos e parlamentares têm de se debruçar sobre o problema e mirar a prevenção pois depois que o bullying deságua em crime, todos já sabemos o que ocorre e isso não é solução.



Só o cuidado partido do lar e potencializado pelas campanhas e nas ações dos grupos sociais poderá evitar muitos problemas e tornar menos penosa a espera até o dia em que a ciência social e educacional possa decifrar e neutralizar os códigos que levam ao bullying em suas múltiplas facetas. A prevenção aos distúrbios do gênero é um importante trabalho de governo e seus órgãos. Não há o que se falar sobre ação policial, pois esta só ocorre durante e depois do crime. O ideal é evitá-lo. É preciso mitigar o ataque antes dele ocorrer e se tornar caso de polícia.



Dirceu Cardoso Gonçalves é dirigente da Aspomil (Associação de Assistência Social dos Policiais Militares de São Paulo).