Palavra do Leitor - 1 de abril de 2023

Da Redação



01/04/2023 | 06:01



Primeiro de abril

Vamos combinar que é a data que mais identifica nosso povo; faz parte da nossa ‘cultura’ mentir, enganar, ludibriar etc. Atualmente, tudo perdeu a graça, que desgraça! Não tem graça: políticos, empresários, sindicalistas, artistas, jornalistas e até pessoas comuns ‘brigando’ por interesses individuais. Não tem graça: nossa justiça permitir liberdade e regalias a gente famosa de péssima conduta! Não tem graça: violência física e moral, destruindo nossas famílias. Não tem graça: incompetentes e negligentes, influenciando as novas gerações no caminho das ‘trevas’. Não tem graça: sonhar com o amanhã e acordar com o ontem! Primeiro de abril, Dia Nacional da Verdade!



Mário Sérgio - São Bernardo



UBS

A cidade de Itu, no Interior, é conhecida como a cidade dos exageros, mas São Caetano não fica atrás, pelo menos no tocante a Unidades Básicas de Saúde. A cidade com 15 quilômetros quadrados e uma população com pouco mais de 160 mil habitantes conta com 10 UBSs, das quais quatro com atendimento estendido, ou seja, das 7h às 21h, e sábados das 8h às 12h, além do Centro Policlínico Gentil Rston e do Centro de Especialidades Médicas Samuel Klein, que também atendem a atenção básica e também trabalham com horário estendido. Mas como se não bastasse uma unidade para cada 13 mil moradores, agora vem à informação que haverá mais uma Unidade Básica de Saúde no Centro, um pleito antigo do vereador Marcel Munhoz. Com mais essa unidade, teremos uma UBS para cada aproximadamente 12 mil habitantes, sem dúvida um exagero. O que os políticos precisam antes de solicitar um novo equipamento de saúde, e se informar com os especialistas se é realmente necessário, também é preciso verificar se os equipamentos existentes estão atendendo bem, sendo resolutivos. É preciso levar em consideração que, apesar do número exagerado de UBSs, a UPA vive superlotada, então seria o caso de melhorar o atendimento nas UBSs, tornando-as mais resolutivas. A cidade, devido ao seu perfil demográfico, precisa melhorar o atendimento aos idosos, portadores de doenças crônicas degenerativas, que acabam desembocando na UPA, que não se constitui como local adequado para atender as demandas de saúde dessa população. Também é preciso entender que, apesar de a saúde não ter preço, ela tem custos. Em 2021, a despesa total com saúde, por habitante, sob a responsabilidade do município foi de R$ 3.027,92. Em São Bernardo, a despesa foi de R$ 1.759,96; em Santo André, R$ 1.173,42. Em 2022, a despesa total com saúde, por habitante, em São Caetano foi de R$ 3.149, 32. Esses e outros dados econômicos precisam ser levados em consideração antes de criar equipamentos em excesso.



Roberto Canavezzi - São Caetano



Coop

Uma vez mais, participei da assembleia geral da Coop, no dia 29, em solo andreense. Nela, tivemos a oportunidade de conhecer o balanço financeiro, as aquisições e o cronograma da Responsabilidade Social, entre outras ações, da maior cooperativa de consumo da América Latina. E no dia 30, este Diário publicou no caderno de Economia um dos projetos vindouros no intuito de fomentar o desenvolvimento econômico regional do Grande ABC, qual seja, mais três lojas, gerando empregos, labor e dignidade. Assuntos gerais são abordados na segunda etapa da reunião e são acolhidos com atenção, carinho e respeito. Eu e mais outras pessoas tivemos a chance de falar dos nossos anseios e ideias no sentido de colher as soluções de maneira assertiva, num futuro próximo. A Coop é a cooperativa da nossa família.



Donna Wilma Maria Moraes - Santo André



FUABC

Feliz com a eleição do ilustre colega, dr. Osmar Mendonça, para vice-presidente da Fundação do ABC, augurando-lhe sucesso, iguais aos que manteve em todos os empreendimentos que participou (Política, ontem).



Gerson Gomes da Silva - São Bernardo