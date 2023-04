Técnico do Bayern, Thomas Tuchel admite que demissão do Chelsea ainda dói: 'Foi um choque'

31/03/2023 | 21:09



Thomas Tuchel estreia pelo Bayern de Munique neste sábado em confronto direto com o Borussia Dortmund que recolocará o time bávaro na liderança do Campeonato Alemão em caso de vitória. Apesar da importância do jogo, a demissão do Chelsea foi assunto na coletiva do treinador nesta sexta-feira e ele revelou que ainda não superou a queda no time inglês.

Tuchel caiu após surpreendente derrota para o Dínamo Zagreb, na estreia da Liga dos Campeões, por 1 a 0, em setembro. Apesar do revés, a equipe se recuperou e está nas quartas de final, na qual será rival do atual campeão Real Madrid. Caso avance e os bávaros passem pelo Manchester City, os times estarão frente a frente nas semifinais.

"Devo dizer honestamente que foi um choque para todos nós. A reunião durou apenas de dois a cinco minutos, às oito da manhã. Todos pensávamos que estávamos no lugar certo, na hora certa, para realizar grandes coisas e construir algo para ficar mais tempo", explicou.

Na avaliação do treinador, mesmo após o tropeço, o time estava unido e forte. "O Chelsea era como uma família para mim, então ainda dói", admitiu Tuchel. "Tinha um bom relacionamento com o pessoal do Chelsea, ainda tenho muitos amigos lá e isso não vai mudar."

Substituto de Julian Nagelsmann, também demitido de maneira surpreendente do Bayern, Tuchel garante que está "muito feliz" na nova casa e tenta diminuir o impacto da estreia. Ele se destacou no Borussia Dortmund, no qual ficou até 20217.

"É um grande jogo e queremos ser líderes da liga novamente. Mas vencer o jogo não nos tornará campeões, nem o título estará fora de jogo se não vencermos", disse Tuchel, que não teve muito tempo de trabalhar com os titulares pois muitos estavam com suas seleções na data Fifa.

Mesmo dizendo que só comeu e dormiu ao longo da semana em alusão às ausências, ele analisa como o time se e se comportar na Allianz Arena. "Precisamos de um bom equilíbrio e uma mistura de tudo. Dada a tabela de classificação e a competição entre os dois lados, com certeza será um jogo acirrado." Os visitantes têm um ponto a mais na tabela: 53 a 52 restando nove rodadas.