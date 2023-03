Cerca de 35 toneladas de agrotóxicos ilegais e proibidos no País são incinerados em MS

31/03/2023 | 17:54



Operação do Ministério da Agricultura e Pecuária com a Aduana da Receita Federal de Ponta Porã (MS) identificou e destinou para incineração cerca de 35 toneladas de agrotóxicos ilegais proibidos no Brasil e apreendidos em ações de fiscalização. Em nota, a pasta diz que desde 2020 foram apreendidos e destruídos no Estado de Mato Grosso do Sul 215 toneladas de agrotóxicos contrabandeados que não possuem registro no ministério.

"O processo de inutilização do produto é realizado por empresas registrantes que colaboram com o recolhimento do agrotóxico apreendido e realiza a incineração em câmaras especiais, com temperaturas superiores a 800º C que controlam emissões atmosféricas e evitam contaminação do ar, dos solos e de mananciais. Em Mato Grosso do Sul, a inutilização é feita em parceria com a CropLife Brasil", informou o ministério.