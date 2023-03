Handebol feminino tem rodada tripla em Diadema neste sábado (1)

Da Redação



31/03/2023 | 17:48



O handebol feminino de Diadema tem rodada tripla neste sábado (1/4). As equipes do município nas modalidades cadete, até 16 anos; juvenil, até 18; e livre/adulto vão enfrentar as equipes da cidade de Praia Grande no Clube Municipal Mané Garrincha, no bairro Piraporinha, pela Liga Paulistana de Handebol.

Os jogos acontecem a partir das 11h e a partida vale pela fase classificatória da Liga, que se estende até setembro. Marcos Aurélio Rocha, técnico de handebol e supervisor das equipes de rendimento esportivo de Diadema, explica que as partidas contra Praia Grande serão difíceis já que são times estruturados. “Para quem joga em casa, ter a participação da torcida é sempre importante. Os torcedores fazem parte do espetáculo e precisamos deles incentivando nossas meninas em quadra”, completa.

Serviço

Rodada Tripla Handebol - Liga Paulistana de Handebol de 2023

Diadema x Praia Grande

Onde: Clube Municipal Mané Garrincha - R. dos Cariris, 195 - Piraporinha, Diadema

Quando: a partir das 11h