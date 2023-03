Ucrânia: FMI libera mais US$ 15,6 bilhões ao pacote de apoio para o país

31/03/2023 | 17:38



O conselho executivo do Fundo Monetário Internacional (FMI) aprovou um novo acordo de 48 meses de US$ 15,6 bilhões para a Ucrânia, no âmbito do pacote de assistência ao país de US$ 115 bilhões. O objetivo do pacote é auxiliar a Ucrânia com sua reconstrução, dentro do contexto da guerra contra Rússia e da entrada da nação ucraniana na União Europeia (UE), segundo o Fundo.

Em nota à imprensa, o FMI comenta que já liberou a "distribuição imediata" de US$ 2 bilhões para a Ucrânia. O objetivo do pacote foi dividido em duas fases, sendo que a primeira, prevista para 2023 e 2024, envolve aumentar o lucro e orçamento do país, na expectativa de tornar a economia mais estável a longo prazo, combatendo a inflação gradualmente.

A segunda fase tratará de reformas estruturais "mais ambiciosas", o que inclui uma "meta de inflação mais flexível" para o país e garantias para sua estabilidade macroeconômica, lentamente fortalecendo instituições internas e aumentando sua competitividade ante o cenário internacional, diz a nota do FMI.