Michel Araújo faz primeiro treino no São Paulo e pode estrear na Sul-Americana

31/03/2023 | 17:25



Anunciado como reforço do São Paulo na quinta-feira, o meio-campista uruguaio Michel Araújo participou, nesta sexta-feira, do primeiro treino sob o comando do técnico Rogério Ceni, no CT da Barra Funda. Como já teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o jogador de 26 anos está liberado para estrear já na próxima quinta, quando o time tricolor enfrenta o Tigre, na Argentina, pela primeira rodada da Copa Sul-Americana.

Embora estivesse sem espaço no Fluminense, clube pelo qual foi emprestado ao São Paulo até dezembro de 2024, Araújo vinha treinando normalmente no Rio de Janeiro, portanto o condicionamento físico não deve ser um problema. A última vez que ele participou de uma partida oficial pela antiga equipe foi no dia 25 de fevereiro, durante os minutos finais da vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa-RJ. Depois disso, foi relacionado para mais quatro partidas pelo treinador Fernando Diniz.

O São Paulo foi ao mercado em busca de um meio-campista depois de perder seu principal jogador da posição. Autor de oito gols e duas assistências em 11 jogos nesta temporada, Giuliano Galoppo passou por cirurgia no joelho e ficará um bom tempo afastado dos gramados. As características de ajudar na armação e também poder jogar no ataque foram vitais para a contratação de Araújo.

Além de reforçar o meio de campo, a diretoria são-paulina também contratou o lateral-direito Raí Ramos, destaque do Ituano no Paulistão. Assim como Michel Araújo, o defensor já está com o nome no BID e pode estrear na Sul-Americana. O próximo compromisso depois do embate com o Tigre será justamente contra o Ituano, ex-time de Raí, pela terceira fase da Copa do Brasil.