Nicole Bahls faz atualização do seu estado de saúde após passar por cirurgia no pé

31/03/2023 | 17:11



Tudo bem! Nicole Bahls usou as suas redes sociais para atualizar os fãs sobre o seu estado de saúde após passar por uma cirurgia no pé. Caso você não saiba, a ex-A Fazenda tomou um verdadeiro susto recentemente.

Através dos Stories, ela contou que está bem e não sente mais dor no local. Vale pontuar que Nicole se machucou após pisar em falso ao sair do seu quarto no Navio da Xuxa.

- Estou muito melhor, sem dor no pé. Ontem eu estava com muita dor, e hoje não estou sentindo quase nada de dor, estou muito feliz, disse.

Nesta sexta-feira, dia 31, ela retornou aos stories e mostrou o pé enfaixado. Na imagem ela escreveu que estava de repouso.