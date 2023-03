Crise no casamento? Britney Spears aparece sem aliança e causa dúvida nos seguidores

31/03/2023 | 17:10



Britney Spears vem deixando seus seguidores curiosos devido aos seus últimos posts no Instagram. A web começou a especular sobre o casamento da cantora após a dona do hit Toxic aparecer algumas vezes sem sua aliança. A artista é casada com Sam Asghari desde junho de 2022, após cinco anos namorando e menos de um ano noivos.

No vídeo postado na madrugada desta sexta-feira, dia 31, Britney escolheu um vestido azul e mega decotado com pedrarias para exibir seu corpão. Entretanto, o que chamou a atenção de seus fãs foi a aliança no dedo. Ou melhor, a ausência dela.

Outro post que preocupou os fãs da loira em relação ao seu casamento foi um TBT que ela fez de quando estava no México. Por mais que o post tenha sido apagado, de acordo com o Daily Mail UK, na legenda, Britney pareceu estar um tanto quanto cansada de seu relacionamento.

Relembrando o México? antes de me casar? tão feliz e boba aqui!!!, declarou a artista.

Então ela não é feliz agora?, questionou um seguidor.