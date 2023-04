Associação Desportiva Classista Mercedes-Benz completa 67 anos de história em Diadema

Fundada em 1956 por meio de um grupo de amigos, a Associação Desportiva Classista Mercedes-Benz tem motivos para comemorar os 67 anos de tradição.

No início, o clube contava com campo de futebol e ginásio de esportes, onde aconteciam as famosas domingueiras dançantes. Em consequência do crescimento da empresa e atendendo às aspirações de dirigentes e associados, a associação foi transferida para a atual localização, na Rua Brejaúva, 337, em Diadema.

Atualmente com 3 mil associados titulares e cerca de 12 mil frequentadores, o espaço oferece mais de 20 modalidades esportivas e culturais, com acompanhamento de profissionais especializados. São aulas de natação, tênis, futebol, judô, karatê, jiu-jitsu, canto coral, entre outras. A estrutura conta com campo de futebol com gramado sintético, complexo aquático com piscina olímpica coberta e climatizada, dois ginásios de esportes, quadra de tênis, futebol society e, bem recentemente, com quadras para prática de esportes de areia, como vôlei, futevôlei e beach tennis. Saunas masculina e feminina, restaurantes, lojas, churrasqueiras, amplos ambientes para festas e eventos e espaço Kids também integram o local.

Com muitos anos de história, o ADC Mercedes–Benz busca proporcionar aos associados melhora da qualidade de vida, por meio de práticas esportivas, atividades sociais, culturais e de lazer. A atual gestão conta com Antonio Claudio Furline e Benedito Teodoro de Souza, como presidente e vice, respectivamente.

O marco para a celebração foi a Festa Havaiana Flashback, que reuniu cerca de 1.000 pessoas no Ginásio e na piscina do estabelecimento. As músicas foram assinadas pelo Dj André Silva, Katatau, Fábio Reis e Daniel Barreta, além do show de abertura da Banda Reprise Inédita. O axé não ficou de fora com o Dj Chikino e o grupo de Lambaeróbica. O momento ainda reservou o clássico Parabéns com os convidados e a atual diretoria.