Mel Maia e MC Daniel abrem o coração sobre carreira, namoro e haters durante entrevistas

31/03/2023 | 16:10



Mel Maia, que está com 18 anos de idade, começou cedo na carreira de atriz, interpretando Nina, em Avenida Brasil, na infância. Apesar de novinha, o talento para a arte era nítido. De lá para cá, ela não apenas estrelou diversas novelas como também se tornou uma influenciadora, reunindo milhões de seguidores nas redes sociais.

Novamente nos holofotes por conta da novela Vai Na Fé, a atriz conversou com o jornal O Globo e abriu o coração sobre receber muitos haters e sofrer de ansiedade, tema recorrente em seus posts.

- Fui amadurecendo e hoje sei que dá para filtrar o que posto. Quando era mais nova, recebia muitos comentários negativos. Até hoje recebo, mas não entro na foto para ler. Isso ajudou muito minha saúde mental. Mais nova eu ficava procurando tudo o que falavam de mim. Levei muito hate, sofri demais com isso. Foi algo que também desencadeou minha ansiedade. Hoje em dia, se vejo comentários negativos, se as pessoas deduzem coisas, não dou a mínima. O que realmente me afeta são as coisas pessoais, meus sentimentos.

Ela ainda confessa que se sente muito melhor quando está trabalhando ou fazendo qualquer outra coisa, isso a distrai dos medos que a vida impõe.

- Graças a Deus tenho um trabalho que amo fazer. Isso me distrai. Se estou ansiosa, logo passa, porque me distraio completamente. Me pego mais ansiosa quando estou, entre aspas, sem fazer nada. No tempo livre, se estou com estresse na cabeça, penso demais. Fiz terapia durante um tempão. Parei no ano passado, não sei o porquê. Era para ter continuado. Quero continuar, mas, com esta correria, não consigo marcar.

Na vida pessoa, a jovem talentosa também contou como conheceu MC Daniel, com quem está namorando e vem chamando atenção na web por compartilhar momentos e looks com o namorado, que é cantor e tiktoker.

Os dois se conheceram por meio de amigos em comum, durante uma chamada de vídeo. Depois disso marcaram de se encontrar e tudo fluiu muito bem.

- Começamos a conversar. Depois, chamei no privado, gostei dele. Passamos a nos falar e viramos amigos. A gente se conectou muito rápido. Até que ele falou: Daqui a dois dias estou no Rio. A gente marcou de se encontrar na minha casa, chamei umas amigas. Pedimos um japonês, dançamos, nos divertimos, mas não rolou nada. Depois a gente foi se encontrando, vi como ele é uma pessoa incrível. Começamos a gostar um do outro antes do primeiro beijo.

Mas o sucesso e a fama não é nada fácil para o músico que, ao contrário da namorada, não está acostumado com os holofotes. Durante conversa no The Night, programa de Danilo Gentili, ele falou que a inveja das pessoas aumentou.

- Antes de eu estourar eu já sentia que as pessoas tinham inveja de mim por eu ser um cara feliz, animado, se contentando com pouco, só com a minha família, com Deus. E hoje é o dobro. Se antes as pessoas tinham inveja só pelo meu jeito, hoje tendo sucesso e dinheiro é pior ainda. Só que se eu rebato isso, dou só o que eles querem, confessou.

Mas a vida do casal segue com a agenda cheia e repleta de trabalhos. Até um clipe de funk estrelado pela própria namorada vem aí e promete.

- Vai sair no EP que vai vir em breve. O EP Sem Música, porque as pessoas me zoavam que eu não tinha música, hoje eu tenho bastante, aí para dar uma debochada esse vai ser o nome, revelou.

E não para por aí, o cantor agora se prepara para uma turnê internacional que está com todos os ingressos esgotados.

- Já está vendida, em maio e julho. Estados Unidos e Europa. Já está esgotado em Portugal e Estados Unidos, explicou.